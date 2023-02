Naufragio Cutro, Piantedosi: Indagini in corso, non mi sottraggo

Martedì 28 febbraio 2023 - 16:16

Su cose da fare e che andranno riferite

Roma, 28 feb. (askanews) – “C’è un indagine in corso, vedremo. Nessuno si sottrae e non mi sottrarrò per quelle cose che si riterranno di fare e su cosa andrà riferito, anche periodicamente. Per la presunzione di grande considerazione che ho dei soccorritori non ho motivi di ritenere che ci siano stati errori o sottovalutazioni perché conosco come operano”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella replica in Commsione affari Constituzionali risponde alla richiesta di chiarimenti sul funzionamento della macchina dei soccorsi nella vicenda del naufragio del barcone sulle coste calabresi.Il titolare del Viminale ha sottolineato che Guardia Costiera e Guardia di Finanza ogni giorno sono impegnati nel salvataggio di centinaia di migranti in mare e che in queste operazioni ” i soccorritori devono valutare anche i rischi per se stessi e per le persone che devono soccorrere” e che le operazioni di abbordaggio in determinate condizioni possono essere particolarmente rischiose.