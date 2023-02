L’11 e 12 marzo le eccellenze enoiche del Veneto in scena a Treviso

Martedì 28 febbraio 2023 - 12:10

"Vinetia Tasting - Il Veneto nel calice" dell'Ais Veneto

Milano, 28 feb. (askanews) – Sabato 11 e domenica 12 marzo torna a Treviso “Vinetia Tasting – Il Veneto nel calice”: un fine settimana firmato Ais Veneto alla scoperta delle eccellenze enoiche della regione, selezionate dai degustatori della Guida ai vini del Veneto Vinetia.it.La manifestazione si aprirà con l’Anteprima, un breve percorso degustativo condotto dai sommelier Ais in programma alle 15.30 di sabato 11 marzo alla Loggia dei Cavalieri. Il porticato sarà anche il punto di ritrovo per una passeggiata tra le bellezze architettoniche e artistiche in programma sabato alle 15 e domenica alle 16. La prima giornata di Vinetia Tasting si chiuderà con un esclusivo appuntamento gourmet in cui il protagonista indiscusso sarà ancora una volta il vino, con le selezioni di Alba Vitae, abbinato alle raffinate interpretazioni dei sapori del territorio: A cena con Vinetia si terrà alle 20 al ristorante Ai Brittoni, situato al pianterreno del palazzo duecentesco Ca’ dei Carraresi.Domenica alle 10.30, ci sarà l’apertura ufficiale dei banchi di assaggio al Salone Borsa Merci della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, dove sarà possibile degustare le eccellenze di 80 aziende vinicole selezionate dalla Guida ai vini del Veneto Vinetia.it. La sala conferenze al piano superiore ospiterà invece quattro masterclass organizzate in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Valpolicella, Consorzio Tutela Vini Lessini Durello, Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave e con l’Associazione Graspo, Gruppo di ricerca ampelografica sostenibile per la preservazione della biodiversità viticola. Alle 11 si svolgerà il primo incontro Lessini Durello – Bollicine del vulcano, seguito, alle 13 da “Soave – Tra passato, presente e futuro” e, alle 15, dalla masterclass “Amarone – L’ambasciatore del Made in Italy nel mondo”. A chiudere la giornata di approfondimento l’appuntamento con “Vini d’altri tempi – Vini da vitigni rari”, in programma alle 17.Oltre al tasting e alle masterclass, alle 10.30 nel salone di Palazzo dei Trecento si terrà il convegno “La grammatica del gusto: l’evoluzione del menù e della carta vini”,L’evento è patrocinato dagli enti Regione del Veneto, Città di Treviso e Camera di Commercio di Treviso e Belluno.