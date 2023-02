Sicilia, amministrative 28 e 29 maggio

Lunedì 27 febbraio 2023 - 18:15

Lo ha deciso oggi pomeriggio il governo Schifani

Palermo, 27 feb. (askanews) – In Sicilia le elezioni amministrative si svolgeranno il 28 e 29 maggio. La conferma all’unanimità è arrivata dal governo Schifani nella seduta di oggi pomeriggio. Nessun allineamento, quindi, con l’election day nazionale del 14 e 15 maggio. Si voterà, dunque, domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 (dalle 7 alle 15), con eventuale turno di ballottaggio nelle giornate dell’11 e 12 giugno.Tra i 129 Comuni chiamati alle urne ci sono anche quattro capoluoghi di provincia, ovvero Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. In 114 amministrazioni si voterà con sistema maggioritario, mentre in 15 col proporzionale.