Occhiuto: credo che le vittime del naufragio di Cutro arriveranno a 100

Lunedì 27 febbraio 2023 - 13:35

"La Calabria ha fatto dell'accoglienza un carattere distintivo"

Roma, 27 feb. (askanews) – Dopo il naufragio di migranti in Calabria “le ricerche stanno continuando”. Al momento i cadaveri recuperati sono 63. “Credo che le vittime arriveranno intorno a 100.Testimonianze di chi era a bordo parlano di 180/200 migranti sul balcone”. Così il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto a RTL 102.5.“Sono orgoglioso della Regione che governo, i comuni del crotonese hanno proclamato una giornata di lutto, c’è tanta solidarietà tra i cittadini. La Calabria si sta mostrando come una regione ricca di solidarietà: nel 2022 abbiamo accolto 18mila migranti, e lo abbiamo fatto senza alcuna polemica. La Calabria ha fatto dell’accoglienza un carattere distintivo. Siamo dispiaciuti che questa rotta, che dalla Turchia arriva in Calabria, sia stata poco raccontata. Nonostante arrivino migliaia di migranti provenienti dalla Turchia è considerata una rotta di serie B, si è consolidata negli ultimi anni fra l’indifferenza generale. Neanche le ONG hanno presidiato questa rotta. Sarebbe il caso di interrogarsi su queste tragedie, andrebbero fermate il giorno prima e non commentate il giorno dopo”, ha concluso.Sav/Int13