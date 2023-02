Occhiuto: è una giornata di lutto per la Calabria e di grande solidarietà

Lunedì 27 febbraio 2023 - 09:00

Vediamo sbarchi quotidiani ed evitiamo di considerarli un problema

Milano, 27 feb. (askanews) – La Calabria “sta dimostrando grande solidarietà in queste ore. I sindaci del crotonese hanno proclamato giornata di lutto in tutti i comuni, i cittadini stanno raccogliendo generi alimentari per i superstiti. E’ una giornata di lutto per la Calabria e di grande solidarietà”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, intervistato ad Agorà su Raitre. “Gli emigranti – ha aggiunto – li vediamo sbarcare quotidianamente ed evitiamo di considerarli un problema. A volte si tratta di donne, bambini che scappano da Paesi in guerra e che cercano vita migliore. In questo caso le persone che sono morte hanno pagato migliaia di euro per seguire un sogno che li ha portati alla morte”.Mda/Int13