Lazio, Rocca ai Vigili del fuoco: da 84 anni al nostro fianco

Lunedì 27 febbraio 2023 - 14:50

Donne e uomini straordinari

Roma, 27 feb. (askanews) – “Buon compleanno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: da 84 anni al fianco di tutti noi garantendo soccorso e aiuto in ogni contesto, nazionale e internazionale. Abbiamo collaborato in innumerevoli occasioni e ho potuto toccare con mano la grande dedizione e professionalità di queste donne e uomini straordinari. Auguri!”. Lo scrive sui social il neo eletto presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, ex presidente della Croce rossa internazionale.