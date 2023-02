Emiliano: Regione Puglia pronta a sviluppo base Onu Brindisi

Lunedì 27 febbraio 2023 - 15:54

Incontro con sottosegretario generale Onu e ambasciatore Massari

Roma, 27 feb. (askanews) – Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, in occasione della visita del sottosegretario Generale delle Nazioni Unite per il Supporto Operativo, Atul Khare e del Rappresentante Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, ambasciatore Maurizio Massari, ha partecipato al seminario “Sostenere la Pace con nuove alleanze e competenze: un focus sul Centro delle Nazioni Unite di Brindisi”, a Palazzo Granafei-Nervegna.“Sono qui per iniziare un lavoro e per consolidare una partnership stabile che consenta alla Base Onu di Brindisi, e anche alla Regione Puglia, di scambiare una serie di servizi e di utilità, soprattutto per quanto riguarda determinati asset come la scuola e la formazione, la gestione delle risorse idriche, la produzione di energia, i trasporti, la sanità e la protezione civile”, ha dichiarato Emiliano.“La regione Puglia è pronta a firmare un piano strategico per la per lo sviluppo della base del Global Service ONU a Brindisi, che consenta alla base di crescere e di evolvere assieme al territorio della provincia e della città di Brindisi. Un impegno importante anche con investimenti diretti da parte della Regione, ma ovviamente di concerto con il governo centrale, perché la Regione può assumere impegni con un’organizzazione internazionale solo avendo l’autorizzazione dello Stato centrale”, ha concluso Emiliano.