Architetti Emirati Arabi a Firenze per design toscano

Lunedì 27 febbraio 2023 - 15:50

Quinto appuntamento per vetrina B(U)Y design

Roma, 27 feb. (askanews) – Il design toscano si presenta Emirati Arabi, Kazakistan e Uzbekistan. Sono a Firenze per 4 giorni gli architetti, gli operatori e un trade analyst di ICE impegnati a conoscere, progettare e acquistare il design made in Tuscany.La piattaforma B(U)Y design, vetrina digitale dai richiami letterari ed architettonici inconfondibili, dopo aver incontrato operatori europei, del mediooriente, arabi ed africani oggi raccoglie intorno ad un tavolo architetti, interior designers, rivenditori, importatori provenienti da UAE, Kazakistan, Uzbekistan attratti dai prodotti di design delle imprese toscane. Gli studi di architettura sono oggi a Villa Agape per i B2B, da dove poi si sposteranno verso le singole aziende per apprezzare i materiali usati per realizzare cucine su misura, tappezzerie pregiate, soluzioni di illuminazione per ambienti domestici e commerciali, che portano con sé la storia dei distretti produttivi, con lavorazioni di antica tradizione unite alle moderne tecnologie, passando per il rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Gli investitori sono stati coinvolti con il supporto, tra gli altri, del Ministero degli Esteri, dell’ICE (l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), della Regione Toscana e dell’Università di Firenze.“Nel sistema design – si ricorda in una nota diffusa dall’organizzazione – che segna un +5,3% nei primi 11 mesi del 2021 rispetto agli stessi mesi del 2019, il distretto toscano ha dato un contributo importante, avendo la Toscana esportato 1 miliardo di euro di valore dei prodotti (esattamente 1.019.000.000 EURO relativamente al sistema abitare-design ossia arredo, mobili, ceramica, cristallo, complemento, artigianato artistico) con 5.500 Companies (furniture, accessories) e 18.000 Employees”.