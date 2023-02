Evasione dal carcere di Nuoro, Dap dispone verifiche interne

Sabato 25 febbraio 2023 - 17:22

"Accertamenti urgenti e verifiche per capire cause e modalità"

Roma, 25 feb. (askanews) – Il Dap ha disposto verifiche interne in relazione all’evasione di ieri di un detenuto dal carcere di Nuoro. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – si spiega in una nota – attraverso la direzione generale detenuti e trattamento, ha dato mandato al Provveditore regionale della Sardegna di svolgere con urgenza accertamenti e verifiche, ‘al fine di appurare cause, circostanze e modalità dell’accaduto’. “L’autorità giudiziaria competente ha già fornito il suo nulla osta all’attività ispettiva”.