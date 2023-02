Venerdì in Cassazione la decisione sul 41 bis per Cospito

Giovedì 23 febbraio 2023 - 15:19

Manifestazioni in diverse città d'Italia, Spagna e Francia

Roma, 23 feb. (askanews) – Annullare o meno l’ordinanza del tribunale di sorveglianza rispetto al procedimento su Alfredo Cospito? E’ questo l’interrogativo a cui saranno chiamati a rispondere i giudici della I sezione penale della Cassazione che domani mattina dovranno trattare il caso del leader anarchico sottoposto al 41 bis e che è in sciopero della fame da oltre 120 giorni proprio per protesta contro il regime del ‘carcere duro’.Il collegio della Suprema corte prevede una udienza a porte chiuse. Il procuratore generale Pietro Gaeta nelle scorse settimane ha prospettato un annullamento con rinvio e quindi dovrebbero essere i giudici della sorveglianza a dipanare la matassa. Ma passerebbero altri giorni e le condizioni di Cospito continuano a peggiorare, ora dopo ora. Chi ha incontrato l’anarchico di recente riferisce la sua intenzione nel proseguire nella protesta.L’assunzione di potassio e sale quanto potrà bastare? La situazione è vicina a diventare definitiva e tragica, si riflette. Alfredo Cospito, ricoverato nell’ospedale San Paolo di Milano, è costantemente monitorato e controllato. La sua determinazione lo potrebbe portare ad un punto irreversibile. Se anche interrompesse adesso – si aggiunge – per tornare ad una situazione clinica normale ci vorrebbero settimane.Intanto mentre cresce l’attesa per quanto avverrà al ‘Palazzaccio’ e decine sono i gruppi sui social network in favore di Cospito, sono annunciate per domani manifestazioni e presidi in diverse città d’Italia, ma anche in Francia e Spagna. A Roma è annunciato un sit-in in piazza Cavour, proprio nei giardini antistanti la Cassazione. Il sistema di sicurezza delle forze dell’ordine sarà rafforzato e non è escluso che sul posto arriveranno agenti in tenuta antisommossa.Il difensore di Cospito, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, domani potrebbe partecipare all’udienza anche se in casi del genere i giudici decidono sulla base degli atti già depositati e danno poco spazio alle parti di integrare oralmente i ricorsi. La sorpresa nella complessa vicenda che si è sviluppata in questi ultimi quattro mesi è certamente il parere del pg Gaeta. L’alto magistrato rappresentante della pubblica accusa l’8 febbraio scorso ha comunicato ai giudici una presa di posizione che potrebbe suscitare sorprese.Il pg Gaeta chiarisce nel documento: “Lo strumento del regime carcerario speciale ex articolo 41 bis non può giustificare la rarefazione e la compressione di altre libertà inframurarie se non con l’impedimento difatti (contatti e collegamenti) che risultino concretamente prodromici o specificamente finalizzati o causalmente orientati ad altri specifici fatti (ulteriori reati o attività dell’associazione ‘esterna’): sicché l’emersione ditale base fattuale, dedotta da elementi immanenti e definiti, appare necessario compendio argomentativo del relativo provvedimento impositivo, che non è dato riscontrare nel provvedimento impugnato. Ne consegue, che, per tale profilo, è riscontrata la carenza motivazionale denunciata dalla difesa, con conseguente richiesta dell’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per un nuovo esame sul punto”.La richiesta fatta al ministro della giustizia, sempre rispetto al 41 bis, è stata respinta il 9 febbraio. Cospito è pericoloso – è stato ribadito – non solo perché condannato in via definitiva a 10 anni ed otto mesi per l’attentato del manager Ansaldo, Roberto Adinolfi. E nemmeno per i fatti della scuola allievi carabinieri di Fossano che coinvolgono anche la compagna di Cospito, Anna Beniamino.Rispetto a questo filone i giudici della corte d’assise d’appello del tribunale del capoluogo piemontese hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale. La Consulta, a sua volta, dovrà chiarire quando il fascicolo arriverà alla sua attenzione, se dare il via libera per la fattispecie di strage politica, così come indicato dalla Cassazione, oppure no.Nelle scorse settimane il sociologo e senatore emerito Luigi Manconi ha spiegato in conferenza stampa alla Camera di augurarsi per Cospito l’applicazione del regime di Alta Sicurezza, così come indicato dalla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo. Una posizione analoga espressa anche dal giudice Guido Salvini, titolare in passato di inportanti inchieste su fattai di terrorismo. Questa opzione permetterebbe di recidere, nei confronti di Cospito, i legami con l’esterno, con quella galassia di pericolo definita “associazione criminosa” e conosciuta come Federazione anarchica informale.Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha spiegato in una intervista al Giornale che qualora venisse revocato il 41 bis a Cospito, accoglierebbe “con il massimo rispetto di qualsiasi decisione che verrà assunta da chi di competenza”. Perché “in una democrazia compiuta le decisioni amministrative e giudiziarie si impugnano e si appellano nelle sedi competenti, non nelle piazze o minacciando le istituzioni”.Le minacce anarchiche sono una strategia comunicativa per fare pressing sulla magistratura o sono la punta dell’iceberg di una pericolosa stagione eversiva di ritorno? “Sicuramente la prima”, ha spiegato il titolare del Viminale. “Quanto alla seconda l’Italia ha già dimostrato negli anni di essere un Paese attrezzato per la difesa dei cittadini e delle istituzioni repubblicane”, ha aggiunto.Nav/Nes