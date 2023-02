Roma, Mun. IX vuole Expo all’Eur, Raggi l’invita in commissione

Giovedì 23 febbraio 2023 - 10:14

L'ex sindaco M5S presiede organismo: "Spieghino la proposta"

Roma, 23 feb. (askanews) – Il quartiere romano dell’Eur nacque per ospitare l’edizione del 1942 dell’Esposizione Universale, cancellata dalla seconda Guerra Mondiale. E così la lista Calenda del IX Municipio, presieduto dalla dem Titti Di Salvo, ha proposto al parlamentino dell’Eur una mozione, approvata all’unanimità, in cui si impegna l’amministrazione capitolina e il sindaco Gualtieri a estendere le attività dell’esposizione universale 2030, che la Capitale si candida ad ospitare, anche all’originario quartiere dell’Expo e aree limitrofe.“Accogliamo con grande favore la proposta, avanzata con mozione della Lista Calenda e approvata all’unanimità in Municipio IX, di portare Expo2030 anche all’Eur”, è la risposta dell’ex sindaca M5S della Capitale Virginia Raggi, che per prima ha proposto, come candidata sindaca, la corsa all’Expo, e per questo è stata indicata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri come presidente della commissione consiliare che segue le vicende della candidatura. “La presidente del IX Municipio Di Salvo e i firmatari della mozione sono invitati in commissione Expo per illustrarla”, annuncia Raggi in una nota. “Da sempre, come presidente di commissione, ho auspicato il coinvolgimento di tutti i Municipi nella grande corsa verso l’aggiudicazione di Expo – continua Raggi -. Speriamo che anche altri vogliano seguire questo esempio per rendere tutta la città un grande laboratorio pronto a ospitare Expo Roma 2030”.