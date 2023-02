‘Ndrangheta, cosche ad Anzio e Nettuno: 30 rinvii a giudizio

Giovedì 23 febbraio 2023 - 16:47

Condanne fino a 20 anni di reclusione per alcuni boss

Roma, 23 feb. (askanews) – Una trentina di rinvii a giudizio e una serie di condanne fino a 20 anni di reclusione. Questa la decisione del gup del tribunale di Roma in relazione a due emanazioni della ‘Ndrangheta sul litorale romano, nelle città di Anzio e Nettuno. Ai vertici dei due distaccamenti delle ‘ndrine di Santa Cristina d’Aspromonte in provincia di Reggio Calabria e di Guardavalle in provincia di Catanzaro, c’erano i boss Giacomo Madaffari, Davide Perronace e Bruno Gallace. Per questa inchiesta della Direzione distrettuale antimafia della Capitale, lo scorso novembre i comuni di Anzio e Nettuno sono stati sciolti per mafia.Il giudice ha condannato a 20 anni tra gli altri, Bruno Gallace, Vincenzo Italiano, Gregorio Spanò e Fabrizio Schinzari. Madaffari ha optato per il rito ordinario. Le indagini hanno riguardato l’ingresso in Italia di grandi quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America, per poi infiltrarsi nelle amministrazioni locali attraverso la gestione e il controllo di attività economiche nei più svariati settori, da quello ittico alla gestione e smaltimento dei rifiuti. Nel processo si sono costituite parte civile la Regione Lazio e l’associazione ‘Antonino Caponnetto’.