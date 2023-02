Giovedì 23 febbraio 2023 - 16:03

Intervento delle forze dell'ordine sul posto

Roma, 23 feb. (askanews) – “L’Italia tortura. Con Alfredo no 41 bis, no ergastolo”. Si legge così su uno striscione esposto all’Altare della Patria a Roma, in piazza Venezia. I manifestanti hanno anche acceso alcuni fumogeni di colore rosso. Sul posto sono intervenuti equipaggi della polizia e dei carabinieri.