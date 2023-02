Toscana, la pittura pop di Marco Saviozzi in consiglio regionale

Mercoledì 22 febbraio 2023 - 17:43

Mazzeo: "doveroso tributo a questo artista"

Firenze, 22 feb. (askanews) – La mostra dell’artista lucchese Marco Saviozzi “Nostalgia del futuro” è stata inaugurata nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi a palazzo del Pegaso, da Marco Casucci vicepresidente presidente dell’Assemblea toscana, da Maria Possenti, da Stefano Baccelli assessore regionale, con la presenza dell’artista Marco Saviozzi.“E’ sempre stata intenzione del Consiglio regionale riempire questi spazi di mostre di qualità – ha detto Marco Casucci vicepresidente dell’assemblea toscana – e la presente esposizione “Nostalgia del futuro” è una riproposizione in forme moderne della nostra tradizione pittorica”. “Una operazione di sintesi – ha detto Maria Possenti presentando la mostra – perché Saviozzi riesce a estrapolare dalla comunicazione di massa e dalla pop art gli elementi essenziali e riconoscibili, eliminando ogni elemento superfluo”.“Una mostra che racconta trent’anni del mio lavoro – ha detto l’artista Marco Saviozzi – dove ho raccolto opere dedicate alla Toscana, da Dante al Pontormo, e opere che appartengono al mio mondo figurativo: dal cinema alla moda. Il colore e l’uso del nero è fondamentale per l’arte pop e per il mio lavoro che è legato anche al mondo del fumetto, che ho sempre amato, e che in modi diversi ripropongo nei miei lavori pittorici.”“La mostra ospitata negli spazi espositivi del Consiglio regionale – scrive in catalogo Antonio Mazzeo presidente dell’Assemblea toscana- prima di tutto è un doveroso tributo ad un artista toscano che da 35 anni onora la Toscana nel mondo con le sue opere. Marco Saviozzi, pittore lucchese, ha un profondo legame con la Toscana. I suoi paesaggi, i suoi illustri personaggi del passato, le opere che la arricchiscono, sono spesso al centro della sua ricerca artistica”