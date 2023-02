Roma, Il Campidoglio sostituirà la corona bruciata di Di Nella

Mercoledì 22 febbraio 2023 - 17:31

Assessore Gotor: atto di inciviltà che va condannato

Roma, 22 feb. (askanews) – “La corona d’alloro che, in rappresentanza di Roma Capitale, ho deposto per ricordare la memoria di Paolo di Nella, giovane militante del Fronte della Gioventù assassinato nel 1983 mentre affiggeva dei manifesti in strada, è stata bruciata. Nessuna opinione o rivendicazione politica può giustificare un atto di tale inciviltà che non può che essere nettamente condannato. Ho già richiesto che la corona data alle fiamme venga sostituita con un’altra, che sarà deposta nel più breve tempo possibile sotto la targa dedicata a Paolo Di Nella alla presenza dell’assessore alla Cultura del Municipio II, Fabrizio Rufo, che ringrazio in anticipo per la sensibilità e l’interessamento”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. La corona è stata data alle fiamme nella notte in un raid che ha vandalizzato anche la targa che ricorda il militante del Fronte della Gioventù ucciso a Roma 40 anni fa.Fratelli d’Italia aveva già annunciato che una delegazione del partito, guidata dal capogruppo alla Camera Tommaso Foti e dal coordinatore nazionale Giovanni Donzelli, avrebbe deposto domani 23 febbraio alle 9.30 una nuova corona d’alloro in Viale Paolo Di Nella all’interno del parco di Villa Chigi.