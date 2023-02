Bardi: felici per via a 3a stagione fiction ‘Imma Tataranni’ a Matera

Mercoledì 22 febbraio 2023 - 14:46

"Con la bellezza della Città dei sassi assoluta protagonista"

Roma, 22 feb. (askanews) – “Siamo molto felici per l’imminente inizio delle riprese della terza serie di ‘Imma Tataranni sostituto procuratore’, che andrà in onda su Rai 1. Otto puntate che vedranno la bellezza di Matera assoluta protagonista, una produzione che porta valore all’economia materana e che abbiamo voluto sostenere economicamente come Regione Basilicata, sia per confermare l’assoluta attenzione verso la Città dei Sassi ma anche perché puntare sulle produzioni televisive e cinematografiche è una scelta precisa in favore della promozione del territorio. La Regione Basilicata investe e investirà sull’industria creativa anche grazie al nuovo corso di Lucana Film Commission”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando la notizia dell’avvio delle riprese dal prossimo 13 marzo a Matera della fiction “Imma Tataranni sostituto procuratore 3”.