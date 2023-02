Il Po è diviso in due dalla siccità

Martedì 21 febbraio 2023 - 16:46

L'Autorità Distrettuale: tempi medi di ritorno superiori a 30-50 anni

Milano, 21 feb. (askanews) – Il Distretto del fiume Po è ancora diviso in due dalla siccità. Secondo quanto emerge dal Bollettino ufficiale dell’Autorità distrettuale del fiume Po, la parte centro/occidentale risente ancora in maniera importante dell’intensa e duratura siccità osservata l’anno scorso, con le precipitazioni cumulate nel periodo autunnale ed invernale che non sono state sufficienti per recuperare il deficit pluviometrico: gli indici standardizzati di precipitazione a 6 e 12 mesi identificano condizioni meteorologiche di diffusa “siccità severa” con ampie aree in “siccità estrema”: condizioni che hanno mediamente tempi di ritorno superiori a 30-50 anni.Situazione decisamente migliore, invece, sulla pianura lombarda sud/orientale e sull’Emilia-Romagna, dove le precipitazioni più diffuse e consistenti hanno ridotto il deficit pluviometrico semestrale ed annuale: gli indici standardizzati a 6 e 12 mesi identificano condizioni meteorologiche “nella norma”. Da segnalare su queste aree il contributo significativo delle precipitazioni osservate nel mese di gennaio, che sono risultate anche superiori ai valori di riferimento sull’Emilia Centrale e sulla Romagna. Le temperature osservate a scala distrettuale mostrano valori che da mesi sono superiori a quelli di riferimento: l’indice standardizzato per il mese di gennaio identifica condizioni di “siccità moderata” su gran parte del Distretto, con tempi di ritorno di 10-15 anni; in Lombardia i valori calcolati identificano condizioni di “siccità moderata” con tempi di ritorno superiori ai 20-30 anni.Fcz/Int14