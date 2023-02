Vino, è morto Vito Planeta, erede della famiglia di viticoltori siciliani

Lunedì 20 febbraio 2023 - 14:19

A stroncarlo a 57 anni è stato un male incurabile

Milano, 20 feb. (askanews) – È morto a 57 anni per un male incurabile, il palermitano Vito Planeta, erede della storica famiglia di imprenditori vitivinicoli siciliani.Figlio del barone Gigi Planeta, con un passato da manager in Publitalia a Milano e un grande amore per il poker, Planeta era tornato in Sicilia proprio per seguire l’azienda omonima nata nel 1985 e di cui era socio, diventata via via sempre più importante e conosciuta. Appassionato di cultura, era stato animatore di diverse iniziative tra cui la rassegna di teatro di prosa “Sciaranuova festival” nella tenuta sull’Etna, una delle cinque di proprietà delle sei realtà che in tutta l’isola contano su quasi 400 ettari vitati per una produzione di circa 2,4 milioni di bottiglie.