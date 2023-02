Appalti pilotati a Napoli:5 arresti, c’è ex consigliere regionale

Lunedì 20 febbraio 2023 - 15:20

FdI: Passariello espulso dal partito già nel 2018

Napoli, 20 feb. (askanews) – C’è anche l’ex consigliere regionale, eletto nelle fila di Fratelli d’Italia, Luciano Passariello, tra le persone arrestate nell’ambito di un’indagine della procura di Napoli e della Guardia di finanza su presunti appalti truccati. In totale sono 30 le persone indagate e nove quelle destinatarie di misure cautelari. Sono ritenute gravemente indiziate, a vario titolo di corruzione, di induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente in pubblici appalti, finanziamento illecito dei partiti. Gli episodi corruttivi si sarebbero verificati per pilotare appalti sia presso la Sma Campania, società in house della Regione Campania, che presso il Comune di Napoli. Nel corso delle indagini, inoltre, sarebbe emersa un’ipotesi di illecita corresponsione di somme di denaro per la campagna elettorale di Passariello, candidato alle elezioni politiche del 2018 per il rinnovo dei componenti della Camera dei Deputati. Il gip del tribunale di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere per tre persone, tra le quali Passariello, gli arresti domiciliari per altri due indagati, il divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale per due persone, un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e un obbligo di dimora. Disposto, infine, il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di circa 700mila euro. In una nota, Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia e commissario regionale del partito di Giorgia Meloni in Campania, ha sottolineato che FdI ha “espulso dal partito già nel 2018” l’ex consigliere regionale Luciano Passariello. “Una scelta di rigore immediatamente consumata, su proposta del Coordinamento regionale, dai vertici nazionali del partito che il Passariello ha attaccato anche pubblicamente e scegliendo altre collocazioni politiche”, ha aggiunto Iannone. “Un’inchiesta di Fanpage – ha ricordato – ci vide immediatamente reattivi con gli anticorpi morali che il nostro partito possiede. Per noi la cultura della legalità è la stella polare dell’azione politica e vedere il soggetto interessato essere menzionato come nostro esponente non rende giustizia al fatto vero e al nostro irreprensibile senso di rigore. Dal 2018 Passariello è stato allontanato”.