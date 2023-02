Cultura, Favero (Pd): invitato Sgarbi per salvare Villa Franchetti

Sabato 18 febbraio 2023 - 19:22

Nessuna divisione politica per recupero bellezza e storia trevigiana

Roma, 18 feb. (askanews) – “Ho voluto favorire personalmente la visita istituzionale del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi a Villa Albrizzi-Franchetti, d’intesa con il Presidente della Provincia Stefano Marcon, il Sindaco di Preganziol Paolo Galeano e alla presenza del Soprintendente Vincenzo Tiné, per uscire dallo stallo in cui da tempo versano le sorti di questo prezioso gioiello storico-architettonico del Settecento veneto. Villa Albrizzi-Franchetti, oltre ad esserlo per il FAI, è un luogo del cuore anche per tutti i trevigiani. Una questione peraltro seguita da tempo dal Pd provinciale e regionale. E la visita di un autorevole rappresentante del Governo può aprire a soluzioni concrete che garantiscano fruibilità pubblica di parco e villa e loro valorizzazione dopo anni. Quando si tratta di salvare bellezza e storia trevigiana non ci sono divisioni politiche”. Lo afferma Matteo Favero, esponente PD Veneto, in occasione della visita oggi a Preganziol del Sottosegretario Sgarbi a Villa Albrizzi-Franchetti da lui organizzata.