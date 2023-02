Morto Maurizio Scaparro, Zaia: lasciò il segno anche in Veneto

Venerdì 17 febbraio 2023 - 14:33

"Una lunga e luminosa carriera"

Venezia, 17 feb. (askanews) – “Con Maurizio Scaparro l’arte teatrale italiana perde uno dei suoi interpreti più grandi che, nella sua lunga e straordinaria carriera, ha lasciato il segno e ricordi indelebili anche in Veneto, a cominciare dai suoi anni come Direttore del Settore Teatro della Biennale di Venezia (dal 1979 al 1982) quando creò, fra l’altro, il “Carnevale del Teatro di Venezia” tra il 1980 e il 1982, che suscitò una grande eco mondiale”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricorda la figura del regista teatrale Maurizio Scaparro, morto oggi.“In una lunga e luminosa carriera – ricorda ancora Zaia – Scaparro fu anche direttore del Teatro Olimpico di Vicenza ma, in generale, è stato uno dei grandi protagonisti della nascita del teatro pubblico e della moderna regia in Italia. Quando se ne va una persona come Scaparro – conclude Zaia – l’intera cultura nazionale e internazionale perde con dolore una figura insostituibile”.