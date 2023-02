Covid, in Abruzzo 739 casi in una settimana, e 10 decessi

Venerdì 17 febbraio 2023 - 17:53

Quella di Chieti è la provincia più colpita con 238 positivi

Pescara, 17 feb. (askanews) – Contagi in calo in Abruzzo con 739 casi positivi (di cui 201 reinfezioni) i registrati nel bollettino medico regionale tra l’11 e il 17 febbraio. Sale però ancora il bilancio dei pazienti deceduti, che registra 10 nuovi casi (di età compresa tra 64 e 98 anni, di cui 1 risalente a periodi precedenti e comunicato solo questa settimana dalla Asl, e 1 residente fuori regione), mentre la scorsa settimana i pazienti che al momento della morte avevano il Covid erano stati 6. Ci sono poi 940 guariti in più rispetto a venerdì scorso, il che porta a un calo complessivo degli attualmente positivi scesi a 10.018, 211 in meno rispetto alla scorsa settimana. In particolare, 81 pazienti (-1 ) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+2 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nell’ultima settimana sono stati eseguiti inoltre 2.885 tamponi molecolari e 7.608 test antigenici. Dei positivi di questa settimana 97 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila 238 in provincia di Chieti, 229 in provincia di Pescara, 177 in provincia di Teramo.