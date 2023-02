Sisma di magnitudo 5.3 in Croazia, avvertito anche in Italia

Giovedì 16 febbraio 2023 - 11:48

Nell'area di BaÜcanska, sull'isola di Krk

Roma, 16 feb. (askanews) – Un terremoto di magnitudo 5.3 sulla scala Richter ha colpito questa mattina l’area di BaÜcanska, sull’isola di Krk, in Croazia, a circa 37 chilometri da Fiume. Il sisma si è verificato ad una profondità di 10 chilometri. Lo ha riferito l’European Mediterranean Seismological Centre. Il terremoto è stato avvertito in tutta la costa croata, ma anche in Italia, in particolare nel Nordest.Coa/Int13