Sanità, Riccardi (Regione Friuli): bisogna rifondare Ssn

Mercoledì 15 febbraio 2023 - 14:07

Minato servizio alla salute

Trieste, 15 feb. (askanews) – “Sono profondamente convinto che bisogna rifondare il Servizio sanitario nazionale, dove le decisioni non sono soltanto economico-finanziarie ma sono di scelte di un grande investimento sul capitale umano”. Così a Trieste il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore alla Sanità Riccardo Riccardi. “Se mai lo faremo, io penso che siamo arrivati agli ultimi cinque anni. In questi cinque anni bisogna fare delle scelte difficili che per troppi anni sono state procrastinate, altrimenti – avverte Riccardi – mettiamo in discussione le garanzie previste dall’articolo 32 della Costituzione” sul diritto alla tutela della salute.