Al via a Firenze celebrazioni per 100 anni Aeronautica Militare

Mercoledì 15 febbraio 2023 - 11:37

Capo di Stato Maggiore ai giovani: abbiate il coraggio di osare

Firenze, 15 feb. (askanews) – Con un simposio storico nel Salone dei Cinquecento, a Palazzo Vecchio, a Firenze, hanno preso ufficialmente il via le celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare che ricorre il 28 marzo 2023.Quello di Firenze, nel segno di Leonardo da Vinci, è il primo dei tanti eventi organizzati dalla Forza Armata che raccontano il passato per guardare al futuro e, soprattutto ai giovani, come ha ricordato il Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti.“La storia è l’elemento chiave che fa crescere un popolo – ha detto – studiare la storia consente di ricordare i valori, le tradizioni del nostro passato aeronautico, comprendere il presente e proiettarsi al futuro con maggiore consapevolezza. La nostra forza è stata sempre quella di osare e ai giovani e agli studenti qui presenti dico di imparare a osare, guardare avanti con coraggio, con spirito di squadra, motivazione e con fame di cultura”.A fare gli onori di casa, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani e il sindaco di Firenze, Dario Nardella che hanno rimarcato l’indissolubile legame tra il capoluogo toscano e l’aeronautica militare che proprio a Firenze ha le sedi dell’Istituto di scienze militari aeronautica e della scuola militare “Giulio Douhet”.“La storia del volo è cominciata proprio da queste parti grazie ai primi esperimenti di Leonardo da Vinci – ha detto il sindaco Nardella – Leonardo aveva abbracciato con tutta la passione e il genio quell’antico desiderio di poter volare, per questo è ancora emozionante ripercorrere oggi la storia di quella sfida tra l’uomo e il cielo che, dagli anni 20 del Novecento ,ci ha condotto, grazie un sorprendente progresso, fino alla conquista dello Spazio”.Il simposio storico ha ripercorso i momenti più significativi dei primi cento anni di vita dell’Aeronautica Militare, con 4 forum focalizzati sul rapporto tra storia del volo, progresso e tecnologia con gli interventi di esperti del mondo militare, accademico e giornalistico, tra i quali il conduttore televisivo, Alberto Angela, il giornalista Toni Capuozzo, Lucio Valerio Cioffi, direttore Generale di Leonardo e il presidente dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), Giorgio Saccoccia.Tra gli altri eventi in programma nel corso dell’anno: la costruzione di un villaggio tematico sull’Aeronautica Militare a Piazza del Popolo a Roma dal 24 al 29 marzo e una grande manifestazione aerea a Pratica di Mare il 17 e 18 giugno.