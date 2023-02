Abruzzo, ok dal ministero al piano di assistenza territoriale

Mercoledì 15 febbraio 2023 - 20:20

"Stare vicino ai cittadini nostro obiettivo prioritario"

Pescara, 15 feb. (askanews) – “Ministero della Salute e Agenas (l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) hanno approvato il piano dell’assistenza territoriale della Regione Abruzzo, approvato dalla giunta lo scorso 13 dicembre. L’impegno e la lungimiranza della nostra politica ha fatto sì che in breve tempo entreremo nella fase operativa della riorganizzazione dei servizi, secondo il modello delineato dal decreto ministeriale 77 e con il finanziamento di circa 90 milioni di euro della component 1 della Missione 6 del PNRR. L’assistenza di prossimità è il nostro obiettivo prioritario per essere vicini ai cittadini abruzzesi e dare loro quelle risposte necessarie in tema di salute e cure sanitarie. L’approvazione del Ministero e di Agenas mette il sigillo finale al percorso scelto dalla Giunta e smentisce le critiche e le polemiche agitate, anche di recente, da esponenti dell’opposizione che insistevano su una presunta illegittimità della procedura adottata”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.