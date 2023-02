Toscana, ok da Consiglio regionale a Braganti presidente Estar

Martedì 14 febbraio 2023 - 16:02

Commissione Sanità approva proposta di Giani

Firenze, 14 feb. (askanews) – La commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), ha espresso a maggioranza parere favorevole alla nomina di Massimo Braganti, proposto dal presidente della Regione Eugenio Giani come nuovo direttore di Estar, l’ente di supporto tecnico amministrativo della sanità toscana. Estar è il punto di riferimento per gli acquisti, i contratti, le forniture, di tutto il sistema sanitario regionale toscano.Il parere è stato espresso dopo l’audizione dello stesso Braganti che si è tenuta durante l’ultima seduta della Commissione, la settimana scorsa. Nell’occasione Braganti aveva illustrato il suo curriculum: allo stato attuale è direttore della Asl di Perugia ed è stato direttore della sanità dell’Umbria e direttore dell’Asl di Udine. In Toscana ha già ricoperto l’incarico di direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera Meyer di Firenze, di direttore amministrativo delle Ausl Toscana di Prato, Grosseto e Firenze, della Usl Scandicci, della Usl Toscana Centro (dove è stato anche direttore di dipartimento). Ha inoltre ricoperto un ruolo analogo a quello che avrà in Estar quando, tra il 2005 ed il 2006, è stato alla guida di Estav Centro, ente che si occupava dell’area vasta Toscana centrale, prima che le funzioni di acquisto per la sanità venissero centralizzate a livello regionale.