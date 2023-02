Scuola, illustrati motivi ricorso Toscana contro accorpamenti

Martedì 14 febbraio 2023 - 17:29

Giani: "Governo pensi invece a mettere soldi per le scuole"

Firenze, 14 feb. (askanews) – Stimiamo un taglio di dirigenti in 40 unità. L’accorpamento di istituti pregiudica la stessa capacità di svolgere un servizio scolastico adeguato soprattutto nelle aree della Toscana diffusa, mettendo a rischio funzionalità ed efficienza. Con il ricorso vogliamo dire che la scuola pubblica non può essere penalizzata, ridimensionata, e considerata oggetto di tagli in un momento in cui invece abbiamo bisogno di offrire più qualità e qualità di servizio scolastico proprio nelle aree più interne, più disagiate, in cui abbiamo il rischio di spopolamento”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, illustrando i motivi del ricorso contro gli accorpamenti.“Il Governo -ha aggiunto Giani- deve mettere soldi sulla scuola. Se c’è bisogno di risorse per poter consentire di lasciare quantomeno inalterati il numero di dirigenti e l’autonomia delle singole scuola allora queste sono una proprietà”. “Sulla legge di bilancio c’erano 35 miliardi, e allora, – chiede il presidente – perché le maggiori insufficienze le abbiamo viste proprio su scuola e sanità? Nella sanità sono stati indirizzati due miliardi, nella scuola ancora meno, e il risultato è questo”.Norme lesive delle competenze regionali in materia di istruzione e autonomia scolastica ex commi 3 e 6 dell’articolo 117 della Costituzione, nonché dei principi di cui agli articoli 5, 118 primo e secondo comma, e 120 della Carta, ovvero leale collaborazione e sussidiarietà, mancato rispetto delle procedure di coordinamento Stato-Regioni in materia di scuola e delle disposizioni che regolano l’esercizio del potere sostitutivo.Sono queste le ragioni attorno alle quali la giunta della Toscana ha dato mandato all’Avvocatura regionale, con una delibera approvata ieri, di ricorrere davanti alla Corte costituzionale contro la nuova disciplina di riorganizzazione della rete scolastica contenuta nell’ultima legge di bilancio (legge 197 del 29 dicembre 2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”). Nel dettaglio si tratta dell’art. 1, comma 557 della legge, che inserisce i commi 5 quater, quinquies e sexies dopo il comma 5 ter dell’art.19 del Dl n. 98/2011, convertito in legge 111/2011.