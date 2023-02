Il progetto Heva ai più importanti eventi enogastronomici europei

Martedì 14 febbraio 2023 - 10:58

Primavera ricca di impegni per 'Heroes of Europe: Volcanic Agriculture'

Milano, 14 feb. (askanews) – Si prospetta una primavera ricca di appuntamenti internazionali quella di “Heroes of Europe: Volcanic Agriculture” (Heva), il progetto di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici vulcanici, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito della misura 1144. Ripartito nel 2022 dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid, Hera vede la collaborazione di Italia e Grecia e, più nello specifico, dei Consorzi vinicoli italiani del Soave, del Lessini Durello, del Consorzio greco Union of Santorini Cooperatives – Santo Wines, e del Consorzio veneto del formaggio Monte Veronese.In una nota si spiega che ne primi mesi del 2023, Heva prenderà parte ad alcune delle fiere enogastronomiche più importanti in Europa, spostandosi dalla Grecia in Germania, Spagna e Svezia per poi tornare in Italia. Proprio la partecipazione ad eventi aperti a consumatori e operatori del settore è, infatti, una delle attività su cui poggia l’intero progetto. Heva sarà innanzitutto presente dal 4 al 6 marzo ad Atene, nell’ambito di Oenorama, una delle più note fiere enologiche greche che festeggerà quest’anno il suo 30esimo anniversario.Il 19 marzo si sposterà invece a Düsseldorf, dove parteciperà alla 28esima edizione di ProWein. In Germania lunedì 20 marzo, Heva sarà protagonista di una masterclass dal titolo “Vulkanweine im Vergleich” (Vini vulcanici a confronto, ndr), in collaborazione con la testata svizzera Vinum. “La partecipazione a ProWein costituisce un’occasione unica per promuovere alcuni dei migliori vini vulcanici sia italiani che greci in abbinamento al formaggio Monte Veronese – ha spiegato il presidente del Consorzio di Soave, Sandro Gini – e per approfondire la conoscenza del suolo, della storia e delle persone che rappresentano alcune delle denominazioni di origine protetta più storiche e interessanti del panorama europeo”.Dall’8 all’11 maggio il Consorzio del Monte Veronese rappresenterà il progetto europeo a “TuttoFood” a Rho Fiera Milano. Il presidente del Consorzio, Alfonso Albi, ha commentato che “la partecipazione a eventi di questo genere rappresenta un’occasione imperdibile che ci permetterà di contribuire ulteriormente a far conoscere questo formaggio della montagna veronese, nell’abbinamento unico con i vini bianchi vulcanici e per promuovere l’ambiente del vulcano, la fertilità del terreno e dei nostri pascoli, la generosità degli elementi presenti nei suoli, così come la capacità dell’uomo di coltivare, rispettando ed innovando un paesaggio e patrimonio culturale enogastronomico di grande valore”.Heva sarà inoltre protagonista di masterclass dedicate, organizzate in alcune delle principali città europee quali Madrid (8 marzo) e le svedesi Umea, Gothenburg e Malmo (25, 26, 27 aprile): appuntamenti che si collocano in una cornice di eventi volti a portare all’attenzione di un vasto pubblico gli aspetti distintivi di questi prodotti vulcanici, contrassegnati da marchi di tutela dell’Unione Europea.