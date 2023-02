Dal 17 al 20 febbraio quattro giorni dedicati alla grappa trentina

Martedì 14 febbraio 2023 - 14:42

A Tonadico (Trento) la prima edizione di "#GrappaTrentinaLovers"

Milano, 14 feb. (askanews) – Dal 17 al 20 febbraio a Palazzo Scopoli di Tonadico (Trento) si terrà la prima edizione di “#GrappaTrentinaLovers”, appuntamento dedicato alla grappa trentina. Promosso dalla Strada dei Formaggi delle Dolomiti in stretta collaborazione con l’Istituto tutela grappa del Trentino, l’evento “mira a far crescere la conoscenza della storia, della qualità e della tradizione racchiuse nella grappa trentina, in particolare tra i tanti turisti che in questo periodo frequentano la Valle di Primiero per le attività invernali”.“Un’iniziativa pensata per i cosiddetti ‘grappa lovers’, ma anche per i neofiti della materia – ha spiegato il presidente dell’Istituto di tutela, Bruno Pilzer – perché poter formare alla degustazione i nostri consumatori è uno degli obiettivi del nostro Istituto, insieme a raccontare tutte quelle caratteristiche, a partire dal disciplinare di produzione, che rendono unica la nostra grappa”.Assieme ad un esperto dell’Istituto di tutela, i partecipanti avranno la possibilità di spaziare tra le tante etichette che riportano il marchio del Tridente, per assaporare l’autentica grappa completamente prodotta in Trentino, dalle bucce dell’uva alla mano dei distillatori. I prodotti saranno accostati anche ad alcune eccellenze alimentari del territorio come i crostoli trentini, cioccolato e biscotti artigianali della Pasticceria Lucian, ma anche alla base di un intrigante mixage per un aperitivo con cocktail a base di grappa abbinato al sushi trentino. Ad aprire il programma dei quattro giorni sarà la food blogger Silvia Colletto con una “cooking class” sulle ricette del Carnevale che avranno il distillato trentino tra gli ingredienti, mentre in chiusura una masterclass che vede un matrimonio di profumi e aromi tra la grappa trentina e i formaggi del Caseificio di Primiero.Ogni anno in Trentino vengono prodotti circa 7.500 ettanidri di grappa (il 10% del totale nazionale in bottiglie da 70 cl) vale a dire circa 2,5 milioni di bottiglie equivalenti, distillando 13mila tonnellate di buccia d’uva. Tre le tipologie principali di grappa prodotta: quella da uve bianche e aromatiche (60% del totale) e il restante 40% uve a bacca rossa. L’Istituto tutela della grappa del Trentino è stato fondato nel 1960 e oggi conta 25 soci, dei quali 22 sono distillatori e rappresentano la quasi totalità della produzione trentina. Ha il compito di valorizzare la produzione tipica della Grappa ottenuta esclusivamente da vinacce prodotte in Trentino e di qualificarla con un apposito marchio d’origine: il tridente con la scritta “Trentino Grappa”.