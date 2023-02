Anziani, Fedriga: forte impegno Regione Friuli per nuova residenzialità

Martedì 14 febbraio 2023 - 16:35

Convegno Uneba Trieste

Trieste, 14 feb. (askanews) – “Quella di individuare e progettare una nuova e adeguata residenzialità per le persone anziane è una sfida importante, di non poco conto, del nostro tempo: si inserisce nel contesto di una società che vive di più, grazie ai progressi della scienza, e che quindi invecchia. Per questo è assolutamente necessario cambiare gli attuali modelli, adeguandoli alle esigenze contemporanee della popolazione. L’impianto sul quale ci muoviamo oggi, infatti, è ‘tarato’ su una società che non c’è più così come la conoscevamo solo fino a un paio di decenni fa, in particolare per il Friuli Venezia Giulia che è la seconda regione d’Italia, dopo la Liguria, per anzianità dei residenti”.Lo hanno sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute, Riccardi Riccardi, intervenuti stamani al convegno “Le sfide della residenzialità, modelli a confronto per gli anziani” organizzato dalla Federazione regionale del Fvg dell’Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (Uneba), cui hanno preso parte numerosi esperti.“Nonostante i difficili anni che abbiamo vissuto per le tante emergenze che si sono susseguite, la Regione ha continuato a lavorare per le strutture per gli anziani e per il loro sostegno, per le difficoltà legate alla pandemia e, non ultimo, per l’aumento del costo dell’energia: 45 milioni di euro di investimenti – hanno riferito -. Abbiamo portato la spesa corrente da 70 milioni superando gli oltre 90 milioni di euro”. “Abbiamo agito su più fronti tra cui l’abbattimento delle rette e gli adeguamenti delle tariffe. Sono tutte misure che vanno in una direzione di risposta a una società che cambia, dove viviamo di più e che quindi invecchia. Dobbiamo modificare l’impianto e soprattutto intervenire in maniera pesante sull’integrazione sociosanitaria, desanitarizzando la cronicità, uno dei fenomeni del nostro tempo” hanno aggiunto ringraziando tutti coloro che hanno partecipato e che hanno portato il loro contributo oggi, come in questi ultimi complessi e difficili anni.(Segue)