Toscana, l’esperienza di Felici e Connessi in Consiglio Regionale

Lunedì 13 febbraio 2023 - 17:28

Mazzeo: "la radio è un medium centrale nella democrazia"

Firenze, 13 feb. (askanews) – Nella Giornata Mondiale della Radio, oggi, 13 febbraio, la sala Gonfalone del Consiglio regionale della Toscana ha fatto da cornice all’evento conclusivo del progetto (svoltosi nel periodo gennaio 2022 – febbraio 2023) “L’Università alla Radio. L’esperienza di ‘Felici & connessi’, tra radio, web e social”, finanziato con il Fondo Antonio Megalizzi, dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Università e della Ricerca, con ente capofila Controradio e partners il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze e il Corecom Toscana.Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, dopo aver salutato gli artefici della “bellissima iniziativa”, ne ha ripercorso la genesi, ricordando che Controradio ha per questo progetto vinto il Bando Fondazione Antonio Megalizzi, dedicato alla figura del giornalista italiano, morto a Strasburgo nel dicembre 2018 a seguito degli attentati terroristici al mercatino di Natale della città. “Sono davvero orgoglioso di questa iniziativa – ha continuato – La radio rappresenta un potente mezzo per celebrare l’umanità in tutta la sua diversità e costituisce una piattaforma importante per il discorso democratico, è un medium centrale nella storia dei mezzi di comunicazione, che ha un importante impatto sociale su costumi, linguaggio e consumi. A livello globale, la radio resta il mezzo più diffuso. Molta gente ha pensato che, con l’arrivo di internet, la radio potesse perdere d’importanza e di valore, ma non è stato così: la radio, ancora oggi, è diffusa più che mai”.