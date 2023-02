Oltre 4mila studenti per la tappa di School Experience 3 a Ceccano

Lunedì 13 febbraio 2023 - 15:49

Successo in Lazio per il festival itinerante organizzato da Giffoni

Roma, 13 feb. (askanews) – “Avete mai sentito la terra gridare, abbandonarsi alla totale follia che gli permette di lanciare il suo segnale di aiuto? Se la vostra risposta è no siete solo dei bugiardi”. Sono le parole con cui si chiude il mockumentary, pensato e prodotto durante la seconda tappa di School Experience 3 a Ceccano (Frosinone). Il festival itinerante – realizzato da Giffoni nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito – ha coinvolto oltre 4mila studenti delle province di Frosinone e Latina, di 20 comuni e 18 istituti scolastici.Sei lungometraggi, 33 corti professionali e 28 realizzati da altri istituti; due laboratori, Movie Lab e Digital Prof, a cui si è aggiunto un momento pensato per le famiglie, Parental Experience e la realizzazione di un corto dal titolo “Vuota il Sacco”: a rendere possibile questo nuovo appuntamento è stata la collaborazione con l’associazione IndieGesta, diretta da Alessandro Ciotoli e Michela Altobelli, con patrocinio della città di Ceccano.“Ceccano è un hub di Giffoni da ormai cinque anni – ha detto Marco Cesaro, responsabile del Dipartimento Progetti Speciali – devo ringraziare Alessandro Ciotoli, la sua caparbietà ci ha permesso di essere qui con questo progetto. La città ci ha accolto con garbo e gentilezza, ovunque andavamo c’erano braccia aperte. La mia gratitudine va al sindaco e a tutte le persone che abbiamo incontrato. Un applauso a tutta la squadra di Giffoni: venti professionisti che hanno lavorato notte e giorno per rendere possibile tutto questo”.Applausi in sala per “Vuota il Sacco”, lo short film realizzato dagli studenti di Ceccano con la partecipazione della produzione video di Giffoni che ha avuto come focus il deterioramento ambientale che del territorio. Al centro della storia un gruppo di giovani amici che sta realizzando un documentario sulla misteriosa e inquietante leggenda del fantasma del fiume Sacco. Attraverso interviste ed incursioni coraggiose lungo la riva “infestata”, scopriranno cosa si cela realmente dietro quel mistero.“È un’emozione incredibile vedere con quanta passione hanno lavorato i nostri ragazzi – ha aggiunto Alessandro Ciotoli – quando siamo stati contattati per rappresentare il Lazio con School Experience il nostro cuore è impazzito dalla gioia. Per noi è stata una bellissima e riuscitissima anteprima, in attesa della 18esima edizione del Dieci Minuti Film Festival, prevista per marzo. Un applauso a Giffoni e alla nostra Michela Altobelli che ha lavorato a stretto contatto con le scuole”.Entusiasta anche Michela Altobelli, coordinatrice del progetto per IndieGesta: “Tutti i dirigenti e i docenti che hanno aderito a School Experience hanno compiuto un lavoro magistrale per superare la burocrazia scolastica – ha spiegato – voglio condividere con voi le parole di una madre che oggi mi ha detto: Ci avete fatto un regalo. È l’esatto opposto, siete voi ad averci fatto un grande dono”.Soddisfatto anche il primo cittadino, Roberto Caligiore: “IndieGesta è l’associazione che meglio rappresenta il nostro comune – ha chiarito – a Ceccano c’è fermento e avanguardia e, oggi più che mai, posso dire che le realtà che ci fanno fare bella figura dal punto di vista culturale sono in crescita. Il mio ringraziamento va anche a Giffoni e al suo direttore, Claudio Gubitosi, ha dato un’enorme occasione ai nostri ragazzi. Il nostro supporto non è mancato e, per questo, devo dare merito anche ai consiglieri comunali Mauro Staccone, Simona Sodani e Mariella Bruni”.Grande gioia e commozione durante la serata finale che ha visto la presenza anche del consigliere comunale di Ceccano, Alessio Patriarca; del sindaco di Arnara, Massimo Fiori; del primo cittadino di Supino, Gianfranco Barletta; della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Ceccano I, Augusta Colandrea; del vicepreside di Ceccano I, Giuseppe Raffa; del referente dell’istituto Comprensivo Castro dei Volsci, Dalila Carcasole; della referente del Liceo Maccari Frosinone, Mariateresa Cecconi; del referente dell’istituto comprensivo di Supino, Valentina Franceschini.School Experience proseguirà, infatti, dal 26 febbraio al 4 marzo a Montescaglioso (Basilicata), dal 19 al 25 marzo a Nuoro (Sardegna) e dal 17 al 21 aprile a Giffoni Valle Piana (Campania), dove il progetto si concluderà con un evento ospitato nella Multimedia Valley.