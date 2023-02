Olimpiadi, Carraro (Confindustria): bisogna attrarre investimenti

Lunedì 13 febbraio 2023 - 14:03

Necessarie infrastrutture stradali

Belluno, 13 feb. (askanews) – “Dobbiamo fare in modo che questo grande evento abbia anche la funzione di attrarre investimenti nel Nordest del Paese, dove sono già presenti player, catene di fornitura, cluster di PMI e un sistema di competenze di assoluto valore. In questo senso potrebbero essere utilizzate una parte delle risorse dei Fondi delle Politiche di Coesione 2021-27, ad esempio pensando ad un bando che finanzi proprio la progettualità integrata di filiera a finalità di promozione del territorio. Su questo Confindustria Veneto è disponibile a lavorare con tutti coloro che appoggiano l’iniziativa”. Così Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, ad un convegno a Belluno sulle infrastrutture in vista delle Olimpiadi 2026.