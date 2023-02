Napoli, Città della Scienza celebra Charles Darwin

Domenica 12 febbraio 2023 - 09:12

Roma, 12 feb. (askanews) – “Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti”. È una delle frasi più celebri di Charles Robert Darwin, il grande naturalista inglese, famoso in tutto il mondo, grazie alle sue teorie scientifiche e ai suoi preziosi insegnamenti. In occasione dell’anniversario della nascita del noto scienziato (12 febbraio) Città della Scienza gli rende omaggio e ne racconta la vita, i viaggi e l’immenso lavoro attraverso laboratori, dimostrazioni, giochi, attività e science show. I giovani visitatori potranno osservare le piante e costruire un piccolo erbario da portare a casa; si potrà esplorare al microscopio il mondo delle cellule e capire che caratteristiche hanno gli organismi più semplici attraverso i fossili. Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alle varie mostre in programma. Tra gli appuntamenti: domenica 12 febbraio 2023 alle ore 11.30, si terrà la presentazione del libro ‘La Fisica Sincronica’ (ed. youcanprint) di Paolo Silvestrini; martedì 14 febbraio il suggestivo Planetario apre di sera per “Appuntamento in via Lattea”: immagini, animazioni spaziali e musica dal vivo per regalare al pubblico un emozionante viaggio nella nostra galassia e non solo. Per maggiori info: www.cittadellascienza.it