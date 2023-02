Salute, Locatelli: strategica legge sulla disabilità del Friuli

Sabato 11 febbraio 2023 - 13:03

"Mette al centro la persona"

Udine, 11 feb. (askanews) – La legge regionale 16 del 2022 del Friuli Venezia Giulia sulla disabilità “è davvero strategica e importante, sia per le persone con disabilità e le loro famiglie”. Lo ha riconosciuto in un convegno dell’Università di Udine il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. “Questa è davvero una legge che mette al centro la persona e che coglie tanti aspetti innovativi e strutturati che possono mettere a sistema le risorse, le misure, i servizi e gli interventi a favore della persona con disabilità, dalla nascita sino al fine vita” anche per quanto riguarda l’integrazione al lavoro ed il dopo di noi.