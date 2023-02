Vino, FirstGlass lancia le prime bottiglie monocalice di Doc e Docg

Venerdì 10 febbraio 2023 - 20:09

Saranno presentate a Firenze nell'ambito delle Anteprime di Toscana

Milano, 10 feb. (askanews) – Arrivano sul mercato i vini Doc e Docg nel formato da 100 ml. La startup FirstGlass presenterà le bottiglie monocalice con l’apposita “fascetta” (il contrassegno di Stato sul collo della bottiglia) a Firenze nell’ambito delle Anteprime di Toscana (da domani al 17 febbraio): si tratta del Chianti Docg San Enrico della Tenuta La Gigliola e del Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Guzzo di Brocca Nera Wines.A meno di un anno dal lancio della società, avvenuto a Milano nel giugno 2022, oggi la società guidata dall’ad Silvia Tettamanti, Francesca Vigo e Giulia Bacci può contare su uno shop online con quindici referenze, e sul suo primo flagship store inaugurato poco prima di Natale in Lungarno degli Acciauoli, a un passo da Ponte Vecchio nel capoluogo toscano.Forte di contenitori plastic free riciclabili al 100% e con il modello del vuoto a rendere, FirstGlass propone anche “box da 3, 5 o 7 bottiglie monocalice personalizzabili per poter comporre il proprio kit di assaggio”. L’azienda ha annunciato che prevede di aprire nuovi punti vendita in Italia e all’estero, di stringere partnership con aziende luxury e di coinvolgere compagnie aeree, ferroviarie e keyplayers del travel”, sottolineando che l’1% dei ricavi andrà “in progetti per la salvaguardia del Pianeta, investendo in aziende come Treedom e One Percent for the Planet”.