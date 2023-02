Veneto, in 72 ore app viviVeneto scaricata da 50mila persone

Venerdì 10 febbraio 2023 - 16:46

Calzavara: "Applicazione è casa digitale dei veneti"

Venezia, 10 feb. (askanews) – “In 72 ore l’App viviVeneto è stata scaricata da 50mila persone. È un dato importante per questa applicazione che intende essere la casa digitale dei veneti. Abbiamo ricevuto delle segnalazioni, circa 250, per lo più legate all’autenticazione con Spid, che abbiamo in gran parte risolto. Altrettanto preziosissimi sono stati i suggerimenti che gli utenti ci hanno inviato. Ricordo che questa App nasce come progetto condiviso, bottom up, affinché sia utile ed estremamente facile da utilizzare da tutti i veneti”.Lo dice l’Assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione, con delega all’Agenda Digitale del Veneto, Francesco Calzavara, lanciando i primi dati su viviVeneto, l’App presentata lunedì nel corso di un punto stampa con il Presidente Zaia.Importanti i feedback dei cittadini, che complessivamente sembrano decisamente approvare il nuovo strumento. La maggior parte delle segnalazioni di problematiche hanno riguardato un malfunzionamento con l’accessibilità tramite identità digitale (SPID/CIE), causata dal diverso popolamento di ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente) da parte dei diversi uffici anagrafe dei Comuni. In 48 ore il problema è stato risolto per la gran parte dei gestori di identità digitale (identity provider).