La Sicilia orientale flagellata dal maltempo: bufere e bombe d’acqua

Venerdì 10 febbraio 2023 - 11:58

I Vigili del Fuoco: 200 interventi tra Siracusa, Ragusa e Catania

Milano, 10 feb. (askanews) – Violenti temporali e bufere di vento continuano a flagellare la costa orientale della Sicilia. Complice il ciclone Helios, che si è trasformanto in un “medicane” o “TLC”, nell’arco delle ultime 48 ore sono caduti 290 mm di pioggia a Siracusa e 250 mm a Modica. “Si tratta della pioggia di 6 mesi concentrata in soli 2 giorni”, sottolinea Meteo Expert.Particolarmente critica la situazione tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa, dove solo nella giornata di oggi i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi per alberi pericolanti e danni provocati dall’acqua in genere tra le province di Catania, Ragusa e Siracusa, dove secondo la Coldiretti regionale “si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua”. Quanto è bastato per provocare “un grave guasto elettrico che coinvolge più di 2000 utenze soltanto in città”, riferisce sui social il sindaco Francesco Italia che lancia un appello ai cittadini: “Limitate gli spostamenti e siate prudenti”. L’emergenza, precisa ancora il primo cittadino di Siracusa, riguarda “tutta la provincia” dove le squadre di interventi stanno “aiutando ad evacuare i cittadini in zone a rischio”.Anche a Catania “si contano i danni della bufera di vento – fa sapere ancora la Coldiretti – ma la situazione di emergenza riguarda tutta la Sicilia” con “campagne sott’acqua, la raccolta degli agrumi bloccata, danni alle serre, alberi abbattuti e difficoltà a raggiungere le aziende a causa del forte vento, della pioggia e della neve”.Per oggi è stata confermata l’allerta rossa della Protezione Civile. “Nelle prossime ore sono possibili ancora forti rovesci e possibili nubifragi, con neve oltre gli 800 metri circa all’interno. I venti orientali sono ancora molto forti, con raffiche tempestose anche oltre i 100 km/h. I mari sono fino a molto agitati o grossi, con onde alte fino a 8 metri al largo della cosa e forti mareggiate sei settori ionici”, sottolineano ancora i metereologici di Meteo Expert precidanco che le condizioni generali dovrebbero migliorare “entro sera” grazie “all’allontanamento del medicane”.