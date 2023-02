Comitato Regioni, Bianco: lotta inquinamento tema strategico per Europa

Giovedì 9 febbraio 2023 - 17:11

Conferito al comune polacco di Michalowo il 'Premio Pawel Adamowicz'

Roma, 9 feb. (askanews) – “Il rispetto dell’ambiente, della blue economy, del contrasto ai cambiamenti climatici e dell’economia circolare sono battaglie fondamentali sia a livello europeo che regionale e locale”. Lo ha sottolineato Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale Anci, intervenendo alla 153^ sessione plenaria del Comitato delle Regioni (Cor) che si è svolto a Bruxelles.“Questi temi – ha aggiunto – sono centrali per lo sviluppo del Mediterraneo e dell’Europa. Le città possono fare molto su questo versante e sono molto impegnate in progetti per il futuro delle prossime generazioni. E’ un tema che sostengo da anni, sin da quando l’Assemblea regionale e locale euromediterranea (Arlem), su mia iniziativa, ha approvato un parere sul miglioramento dell’economia”.Lo sviluppo sostenibile è stato al centro del dibattito della due giorni, durante cui “sul surriscaldamento globale, inquinamento e crisi ambientale, sono state approvate, con il voto di gran parte della delegazione italiana, alcune mozioni favorevoli ad un incremento della legislazione Ue”, ricorda Bianco.Durante la riunione è stato anche conferito a Marek Nazarko, sindaco di Michalowo, Comune polacco a ridosso del confine tra Polonia e Bielorussia, il Premio Pawel Adamowicz, istituito dal Comitato europeo delle regioni in partenariato con il comune di Danzica, e riservato ai leader – politici o della società civile – locali che agiscono con coraggio e integrità per soccorrere chi ha bisogno di aiuto e lottano contro l’intolleranza, la radicalizzazione, l’incitamento all’odio, l’oppressione e la xenofobia. La commissione, presieduta da Bianco, ha assegnato il premio a Nazarko che con la sua amministrazione ha fornito ai migranti bisognosi vestiti, pasti caldi e una sistemazione per la notte e si è prodigata per ospitare in un alloggio temporaneo alcune famiglie ucraine in fuga.