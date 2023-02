Stadio Roma, Amodeo (LG): chiariremo dubbi Caudo in commissione

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 19:23

"Necessario recepire indicazioni emerse e che emergeranno"

Roma, 8 feb. (askanews) – “Le preoccupazioni di Caudo sono ingenerose e verranno chiarite in commissione Urbanistica”. Così in una nota il consigliere capitolino della Lista Civica Gualtieri Tommaso Amodeo, presidente della commissione Urbanistica.“La realizzazione dello Stadio della AS Roma a Pietralata è sicuramente un’operazione importante per tutta la città e in particolare per il quadrante di Pietralata – sostiene Amodeo – che dopo 60 anni troverà la sua vocazione e sarà ricucito al tessuto urbano circostante. Ovviamente è necessario che siano recepite le indicazioni emerse e quelle che emergeranno dalle consultazioni pubbliche – ha aggiunto – perché sono degli apporti migliorativi a un progetto che intende cambiare il volto di una parte di Roma. Andiamo quindi avanti analizzando con rigore il progetto ma con fiducia e positività”.