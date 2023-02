Papa Francesco incoraggia alla solidarietà con le popolazioni colpite dal terremoto

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 19:29

In Turchia e Siria

Città del Vaticano, 8 feb. (askanews) – Papa Francesco prega per le popolazioni colpite dal devastante terremoto in Turchia e Siria. Lo ha fatto al termine dell’udienza generale in Vaticano.“Con commozione – ha detto – prego per loro e gli esprimo la mia vicinanza. Alle popolazioni, ai familiari delle vittime, e a tutti coloro che soffrono per questa devastante calamità.Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio tutti alla solidarietà in quei territori, in parte già martoriati da una lunga guerra. Preghiamo insieme – ha concluso il Papa – perchè questi nostri fratelli e sorelle possano andare avanti in questa tragedia e preghiamo la Madonna perchè li protegga”.Gci/Int2