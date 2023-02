Fondi Regione a Comuni Veneto contro barriere architettoniche

Mercoledì 8 febbraio 2023 - 12:53

Lanzarin:"Traguardo di attenzione e inclusione"

Venezia, 8 feb. (askanews) – La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alle Sanità e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, ha approvato la delibera contenete i criteri di sostegno ai Comuni per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) in conformità con la specifica legge regionale e il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dello scorso 10 ottobre. Il provvedimento è indirizzato ai Comuni non ancora dotati di P.E.B.A. e prevede finanziamenti per 987.665,52 euro complessivi destinati ad incentivare la progettazione dei piani.I Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche sono lo strumento attraverso cui le amministrazioni prendono consapevolezza dei limiti del proprio patrimonio edilizio, in termini della fruibilità. Permettono, così, di rilevare, pianificare e quindi progettare gli interventi finalizzati a migliorare, a beneficio di tutti i cittadini, la soglia di fruibilità degli edifici e degli spazi pubblici.“A fronte degli investimenti regionali – riferisce l’assessore Lanzarin – sul totale di 563 Comuni presenti in Veneto, ad oggi sono dotati del P.E.B.A., o sono già finanziati e in attesa di completare l’iter, 217 Comuni. Un numero che è pari al 39% del totale e corrisponde al 65% della popolazione regionale residente. I nuovi fondi sono destinati ai Comuni rimanenti, intenzionati a dotarsi del Piano”