Lazio, D’Amato: l’export vola, sono i risultati del buon governo

Lunedì 6 febbraio 2023 - 15:33

Ora puntiamo su economia del mare e innovazione 4.0

Roma, 6 feb. (askanews) – “Il Lazio si conferma la locomotiva d’Italia registrando un +17.4% nell’export (fonte dati Monitor Intesa Sanpaolo), un risultato figlio del grande lavoro di questi anni che dimostra le grandi potenzialità della nostra regione. Il farmaceutico è il motore con il quarto trimestre consecutivo con crescita a doppia cifra conferma la scelta fatta da questo governo regionale di puntate nel favorire l’internazionalizzazione, Ict e aerospazio. Il Lazio è la regione d’Europa più avanzata nel sostenere il nucleare pulito con il programma DTT a Frascati, così come i distretti industriali e l’ortofrutta sono gli altri asset strategici insieme all’automotive e all’industria del cinema. Proprio oggi sono al Mof di Fondi a presentare gli impegni per l’efficientamento energetico con 16 mln di kw di fotovoltaico, la missione 2 del PNRR e 315 mln di risorse del fondo sviluppo e coesione per le nuove infrastrutture. Il Lazio corre grazie alla sinergia tra imprese e sostegno della regione. Con me presidente si lavorerà a valorizzare l’economia del mare che sarà la vera differenza tra Lazio e Lombardia e all’innovazione 4.0. La continuità amministrativa è un valore aggiunto per le imprese e lo sviluppo”. Lo assicura Alessio D’Amato candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra.