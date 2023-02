Migranti, in arrivo a Napoli 109 persone: predisposta accoglienza

Sabato 4 febbraio 2023 - 14:32

Regione Campania ha organizzato assistenza sanitaria

Napoli, 4 feb. (askanews) – Lunedì, nel porto di Napoli, è attesa la nave Ong ‘Sea Eye’, a bordo della quale viaggiano 109 migranti, alcuni dei quali in precarie condizioni di salute, e decine di minori. La Regione Campania, con la propria Protezione civile e l’Asl Napoli 1, assicurerà i controlli sanitari e l’accoglienza per i migranti. Al termine della riunione di coordinamento in Prefettura, il presidente Vincenzo De Luca ha dato disposizioni per attivare le operazioni di assistenza sanitaria sia a bordo (in collaborazione con Usmaf) che a terra, ed ha allertato le strutture dell’Asl. Sono state, inoltre, predisposte le strutture dell’Ospedale del Mare e l’Albergo adiacente per una prima accoglienza.