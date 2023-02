Messa a riposo uve patrimonio Unesco, Zaia: arriveremo all’obbiettivo

Sabato 4 febbraio 2023 - 11:43

Governatore su dossier sostenuto dal Consorzio Vino Valpolicella

Verona, 4 feb. (askanews) – “Stiamo parlando della tradizione e di oltre 2.700 aziende agricole, io ho voluto con forza che questo metodo diventi patrimonio immateriale dell’umanità e per questo stiamo lavorando, stiamo sostenendo il Consorzio, e arriveremo all’obbiettivo perché penso che ci siano tutti i presupposti per la tipicità, per la storicità, per la tradizione e per il ruolo iconico dell’Amarone”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in merito al dossier per la presentazione della candidatura della tecnica della messa a riposo delle uve della Valpolicella a patrimonio immateriale dell’Unesco.Parlando con i cronisti a margine della conferenza stampa di presentazione di “Amarone Opera Prima” a Verona, Zaia ha ricordato che “sto sostendendo anche un altro grande dossier che è quello della Pesciara di Bolca (il parco paleontologico tra le provincie di Verona e Vicenza, ndr) che credo vedrà anche lui la luce”.