Coronavirus: in Toscana 275 nuovi casi. Un decesso

Sabato 4 febbraio 2023 - 13:19

Numero dei contagiati da inizio pandemia sale a 1.583.713

Firenze, 4 feb. (askanews) – Sono 275 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 60 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 215 con test rapido.Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.583.713. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% (2.964 persone) e raggiungono quota 1.529.587 (96,6% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 42.637 positivi, -5,9% rispetto a ieri. Di questi 179 (2 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 6 (stabili) si trovano in terapia intensiva.La lista dei decessi si aggiorna con 1 nuovo decesso: una donna di 74 anni.Dall’ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 377 tamponi molecolari e 2.256 tamponi antigenici rapidi: di questi il 10,4% è risultato positivo. Sono invece 491 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 56% di questi è risultato positivo.