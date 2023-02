Sanremo, Lastrico interpreta Cristoforo Colombo in spot Liguria

Venerdì 3 febbraio 2023 - 16:49

Cartolina promozionale verrà trasmessa durante serate festival

Genova, 3 feb. (askanews) – È stato presentato questa mattina il nuovo spot promozionale della Regione Liguria che sarà trasmesso in anteprima durante le serate della 73° edizione del Festival di Sanremo. Durante la conferenza stampa è stato anche mostrato il premio che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti consegnerà al vincitore della serata dedicata ai duetti. Si tratta di una Lanterna di Genova realizzata in filigrana di Campo Ligure.Lo spot di promozione della Liguria, diretto dal regista Fausto Brizzi, vedrà un cast tutto ligure di attori di caratura nazionale: Maurizio Lastrico, nei panni Cristoforo Colombo e Alice Arcuri. “Fai rotta per la terra di goduria: sul tuo navigator metti Liguria”, recitato in terzine dantesche, è lo slogan dello spot girato nel Porto Antico di Genova a bordo del vascello utilizzato da Roman Polanski nel film “Pirates”, trasformato per l’occasione in una delle tre Caravelle.“Il Festival di Sanremo – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – rappresenta una straordinaria occasione di visibilità per la nostra regione, un palcoscenico unico, che resta al centro dell’attenzione mediatica di tutto il Paese, oltre ad essere visto in tutta Europa. Esserci, come Regione, è quindi strategico per poter proseguire in quel lavoro di promozione del nostro territorio che sta portando, anno dopo anno, a risultati sempre migliori dal punto di vista turistico, rendendo realtà il nostro progetto di destagionalizzazione, per una Liguria accogliente e vitale 12 mesi l’anno”.“Per questa 73° edizione poi – ricorda Toti – abbiamo voluto fare qualcosa di più: il ritratto esposto in apertura della mostra dedicata a Rubens al Palazzo Ducale di Genova verrà infatti portato al Teatro Ariston di Sanremo per essere ammirato da migliaia di persone per tutta la durata del Festival. Un modo per affiancare due appuntamenti culturali certamente diversi ma di enorme successo, visti i numeri della mostra dedicata al grande pittore fiammingo, un’iniziativa pensata per promuovere in modo innovativo e trasversale le istituzioni culturali della Liguria”.“Per me – aggiunge il regista Fausto Brizzi – questo spot rappresenta un ritorno. Quest’anno però abbiamo voluto cambiare, trovando unìaltra modalità di racconto e concedendoci qualche falso storico, come l’uso come location del galeone dei pirati ancorato al Porto Antico di Genova: uno sfondo troppo bello per non essere utilizzato. Come protagonista abbiamo scelto il migliore dei testimonial, ovvero Cristoforo Colombo in partenza per le Americhe che riesce a condensare in trenta secondi tutto quello che volevamo trasmettere al pubblico. Ci sono varie versioni, una più lunga pensata appositamente per Festival di Sanremo e un’altra che racconta il prosieguo del viaggio”.Lo spot, in un formato più ampio, verrà infatti trasmesso sulle reti televisive nazionali e sulle piattaforme social anche in occasione della campagna di promozione turistica primavera/estate della Regione Liguria.