Sanità, Fedriga: Cattinara ospedale flessibile e riconvertibile

Venerdì 3 febbraio 2023 - 18:11

Progetto 'Covid Hospital'

Trieste, 3 feb. (askanews) – “Cattinara ha visto anni decisamente difficili. Quando ci siamo insediati abbiamo trovato una situazione molto complessa dal punto di vista della gara dell’appalto. Abbiamo lavorato fin da subito in modo molto intenso, in piena sinergia con tutta l’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, e siamo così riusciti, insieme, a far partire un complesso e imponente intervento, un’opera che andrà a riqualificare tutto l’ospedale di Trieste, dando importanti e appropriate risposte di salute non solo ai cittadini di questa città ma a quelli di tutto il Friuli Venezia Giulia e, per alcune specialità, anche a utenti di fuori regione”.Lo hanno sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute Riccardo Riccardi in occasione della presentazione dei lavori di riqualificazione e ampliamento dell’ospedale di Cattinara e della realizzazione della nuova sede dell’Irccs materno infantile Burlo Garofolo. All’illustrazione, tenutasi a Trieste, hanno preso parte anche il direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina Antonio Poggiana e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. “Il Burlo è un Irccs riconosciuto a livello nazionale: manterrà tutte le specialità che saranno rafforzate. Anche il materno infantile, difatti, non rappresenta un valore aggiunto solo per Trieste e per tutto il Fvg: è un valore aggiunto a livello nazionale e internazionale. La Regione ha tutto l’interesse e la chiara volontà di tutelarlo e valorizzarlo”, hanno aggiunto governatore e vicegovernatore. “Quella che siamo riusciti a coronare è un’operazione tutt’altro che scontata: si inserisce in un contesto di una risoluzione contrattuale, tiene in vita il vecchio contratto, adegua il progetto che aveva avuto la difficoltà a ottenere le necessarie autorizzazioni, tiene conto anche nella prospettiva di fenomeni che nessuno poteva immaginare, ovvero un caro prezzi imponente e la pandemia”, hanno aggiunto ancora Fedriga e Riccardi ringraziando Asugi e l’azienda Rizzani de Eccher che “assieme a noi tutti, si è assunta la responsabilità di questo cantiere tanto articolato”.