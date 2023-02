Consiglio Lazio, Vincenzi: luci rosa per giornata contro cancro

Venerdì 3 febbraio 2023 - 18:21

Ricordiamo che la prevenzione è importante

Roma, 3 feb. (askanews) – “Anche quest’anno il Consiglio regionale del Lazio si tinge di rosa per la Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio. L’iniziativa è organizzata dalla UICC (Union for International Cancer Control) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, annualmente oltre 12 milioni di persone ricevono una diagnosi di cancro e 7,6 milioni muoiono di questa malattia. Se non si interviene, nel 2030 si potrebbero raggiungere 26 milioni di nuove diagnosi e 17 milioni di decessi. Ma circa il 40% dei tumori è potenzialmente prevenibile. Ecco perché è importante promuovere la prevenzione e sensibilizzare la popolazione sulle principali azioni che riducono sensibilmente il rischio di sviluppare un cancro. È importante poi sostenere chi purtroppo si trova in questa situazione. Una strada tortuosa e difficile da affrontare ma un giusto sostegno da parte delle istituzioni può fare la differenza. E il nostro Consiglio regionale quella differenza l’ha fatta, approvando a giugno scorso una legge a favore della promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale. Per questo importante passo voglio ringraziare tutte le consigliere e i consiglieri che in questi anni, oltre a ciò, hanno preso parte ad iniziative ed eventi volti a promuovere tra le nostre comunità la prevenzione dei tumori”. Così Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio.